Общество

Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке

Банк «Открытие» снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, минимальная ставка по «Госпрограмме 2020» снижена до 5,85%, по «Семейной ипотеке» - до 4,65%, по рефинансированию военной ипотеки - до 7,3% годовых.

«Госпрограмма 2020» - одна из самых популярных ипотечных программ, предусматривающая покупку жилья в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн рублей для остальных регионов России. Срок кредитования - до 30 лет, размер первоначального взноса - от 15%. Ставка 5,85% действует при приобретении квартиры у ключевых партнеров банка. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%.

Подать заявку на «Семейную ипотеку» могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Взять кредит по ставке 4,65% можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования - до 30 лет, размер первоначального взноса - от 20% с учетом материнского капитала.

Программа «Военная ипотека» позволяет военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) взять кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках на льготных условиях. Теперь клиенты банка «Открытие» могут рефинансировать ранее взятую военную ипотеку по сниженной ставке 7,3%.

«Мы рады предложить специальные условия кредитования тем, кто больше всего в них нуждается, - отметила заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нина Крючкова. - Чтобы оформить кредит у нас, клиенту не нужно приходить в отделение (все процедуры доступны онлайн), даже оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой локации. При принятии кредитного решения мы учитываем все доходы заемщика и оформляем заявку всего по двум документам. Так что ипотека в "Открытии" - это не только выгодно, но и удобно».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.