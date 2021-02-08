Общество

Три депутата готовы возглавить земельный комитет Псковской гордумы

Вопрос об избрании председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета гордумы по правовым вопросам и развитию местного самоуправления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, соответствующие заявления поступили от депутатов Валерия Тюменцева и Александра Баева. При этом депутат Константин Болотин проинформировал коллег, что аналогичное заявление было написано им ранее.

Кроме того, правовой комитет также рассмотрел вопрос об избрании заместителей председателей комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике и комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

На сегодняшний день свои кандидатуры на эти должности выдвинули члены комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Денис Иванов и Дмитрий Пермяков, а также член комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Сергей Колосов.

После обсуждения члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления проголосовали за включение этих вопросов в повестку очередной сессии Псковской городской Думы.