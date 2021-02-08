Общество

К акции «Уличный профессор» присоединилась Псковская область

Накануне Дня науки и в день праздника, 8 февраля, участники «Молодежки ОНФ» организовали в регионах мастер-классы от молодых ученых. Они прошли в необычном формате – зрелищные опыты по химии можно было увидеть прямо на улице. В школах были организованы «Классы доброты», в рамках которых ребята совместно со студентами провели практические занятия по химии, физике и биологии.

Так, импровизированную научную лабораторию смогли увидеть воспитанники социального приюта для детей и подростков Пскова. Студент Илья Тимофеев рассказал об устройстве микроскопа и продемонстрировал, как ученые впервые обнаружили крахмал. Также на занятии показали процесс кристаллизации сахара и объяснили, почему горит глицерин и спирт.

«Наблюдать за химическими реакциями всегда интересно, особенно когда они напоминают настоящее огненное шоу! Спасибо за этот экскурс в мир науки», - поделилась впечатлениями воспитанница приюта для детей и подростков Ольга Афанасьева.

Акция «Уличный профессор» прошла и на площадке Нееловского районного дома культуры. «Людям всегда интереснее увидеть, чем просто прочитать или услышать о том, как устроены законы природы. Поэтому мы проводим такую акцию, основная задача которой рассказать просто о сложном, в доступной и наглядной форме», - отметил Илья Тимофеев.

Акция «Уличный профессор» проходит сегодня в 73 российских регионах.