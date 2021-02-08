Общество

На Неделе приемов граждан по здравоохранению решены вопросы вакцинации псковичей

С 1 по 5 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» прошла Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения.

Тематические приемы граждан были проведены в региональной и местных общественных приемных партии в дистанционном формате, что никак не повлияло на активность и заинтересованность псковичей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В Неделе приемов граждан приняли участие депутаты Государственной Думы Александр Козловский и Александр Васильев, член Совета Федерации Елена Бибикова, депутаты Псковского областного Собрания Алексей Васильев и Игорь Дитрих, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, заместитель главы Великих Лук Сергей Агарев, представители комитета по здравоохранению Псковской области.

В ходе приема был решен вопрос поставки вакцины от пневмококковой инфекции в больницу города Опочка. Также был рассмотрен вопрос по оказанию содействия в вакцинации военных пенсионеров, граждан РФ, проживающих в Тарту в Эстонии.

Еще одна заявительница, которая переболела коронавирусом и получила осложнение на сердце, получила разъяснения по дальнейшей реабилитации и была записана на прием к кардиологу. После обследования при необходимости заявитель будет госпитализирована.

Кроме того, были решены вопросы, касающиеся записи к врачам специалистам и работе участковых врачей.

В Великих Луках во время приема граждан Сергей Агарев ответил на вопросы о медицинском обслуживании, амбулаторном лечении и прививочной компании.

«Самый частый вопрос, задаваемый гражданами – организация вакцинации. Желающих получить профилактическую прививку от COVID-19 очень много. Запись ведется постоянно», - отметил Сергей Агарев.

Напомним, график приема на февраль можно посмотреть здесь.

Записаться на прием в региональную общественную приемную «Единой России» можно по телефону: 8(8112) 662512 с 9.00 до 18.00 или написать обращение на электронную почту roppskov_903@mail.ru.