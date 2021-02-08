Общество

Великолукский институт проблем спорта получил благодарности в День науки

В Великих Луках в рамках Дня Российской науки 8 февраля состоялся круглый стол с молодежным активом в Научно-исследовательском институте проблем спорта и оздоровительной физической культуры. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В мероприятии приняли участие секретарь Великолукского местного отделения «Единой России»Сергей Гусев, исполнительный секретарь местного отделения партии Наталья Багрецова, ректор Вячеслав Шляхтов, директор института Руслан Городничев, декан социально-гуманитарного факультета, член местного политсовета партии Дмитрий Белюков, обучающиеся аспирантуры и магистратуры.

В ходе встречи Сергей Гусев познакомился с деятельностью научно-исследовательского института и проектами молодых ученых, поинтересовался о проблемах, с которыми сталкивается молодежь в ходе исследований.

Секретарь Великолукского местного отделения наградил руководство и сотрудников института благодарственными письмами за развитие науки в Великих Луках и поблагодарил за важную исследовательскую работу.