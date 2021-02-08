Общество

Россия приближается к нормальной жизни — Голикова

Благодаря снижению напряженности в ситуации с пандемией, Россия медленными темпами приближается к нормальной жизни. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС

«Я очень рада вас приветствовать вас сегодня, особенно когда напряженность новой коронавирусной инфекции снижается, ситуация стабилизируется и мы, хотя и медленными темпами, но приближаемся к нормальной жизни», - заявила она на совещании с деятелями культуры и искусства.

Она назвала это хорошим знаком и отметила, что для работников сферы искусства это очень важно, потому что, несмотря на все возможности цифровой трансформации, ничто в культуре не заменит общения со зрителем, общения с людьми, ничто не заменит настоящие аплодисменты и настоящее эмоциональное восхищение.

«Все-таки мы потихонечку оттаиваем, все-таки пандемия потихонечку отступает. Очень хочется, чтобы этот положительный тренд продолжился», - добавила Голикова.