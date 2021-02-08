Общество

Сведения о расстрелянных куньинских колхозниках представили архивисты

Сведения о замученных и расстрелянных в 1942 году колхозниках Куньинского района представил Государственный архив Псковской области. В группе учреждения «ВКонтакте» опуликованы «Сведения о колхозниках колхоза "Просвет жизн" Первомайского сельского совета Куньинского района, подвергшихся мучениям и расстрелу германскими войсками». Документ датирован 7 февраля 1942 года.

Фото: Сообщество «Государственный архив Псковской области» «ВКонтакте»

«Сколько трагизма в этом документе... Кому-то покажется — всего лишь перечень имен. Но давайте внимательно всмотримся в графу "причина смерти". "Расстрелян, расстрелян, расстрелян, убит осколком снаряда", - отмечают архивисты. - А теперь посмотрите внимательно на возраст погибших — Володе Фектистову, который родился в Минске и сюда, можно предположить, приехал на лето к бабушке, лет 6-7 было, когда его убили. Дарья Фекстистовна Рисункова расстреляна с детьми — Володей, Женей, Анатолием. В списке есть и другая родственница с такой же фамилией — Евдокия. В момент гибели ей был 21 год».