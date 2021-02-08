Общество

Михаил Ведерников сообщил о возможности обсуждения нового этапа смягчения ограничений

81 новый случай коронавируса зафиксирован в Псковской области за 8 февраля, из них 3 - в действующих очагах. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона также напомнил, что от коронавируса скончались еще два человека, и выразил соболезнования родным и близким умерших.

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«Доля свободных коек держится на уровне выше 40%. Показатели позволяют перейти к обсуждению следующего этапа смягчения ограничений. Рассмотрим его на оперштабе в конце недели», - заключил Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области проведено 256336 исследований на коронавирус (780 за сутки). Подтверждено 30335 случаев COVID-19. Выздоровели 18918 человек (за сутки 37). Скончались за весь период 144 человека.