Общество

Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России уже формируется, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что при существующих темпах вакцинации от коронавируса России понадобится семь лет для создания коллективного иммунитета, переломить ситуацию может только более активная иммунизация.

«Коллективный иммунитет, скорее всего, будет достигнут к концу лета, к осени совместно – и вакцинацией, и тем, что люди переболели», - приводит слова Тимакова РИА Новости. Он уточнил, что коллективный иммунитет предполагает наличие антител к коронавирусу у 60% взрослого населения.

В этом году, по словам врача, больший вклад в формирование коллективного иммунитета будет за счет переболевших, а уже в последующем - за счет вакцинации.

«Мы видим, что идет стабилизация процесса и снижение роста заболеваемости, это говорит о том, что коллективный иммунитет все-таки уже формируется... Надеюсь, что послабление масочного режима будет уже к лету», - подчеркнул Тимаков.

Он также обратил внимание, что дети не болеют коронавирусом тяжело, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых. «Дети не болеют так серьезно и тяжело, поэтому для них сейчас не первостепенная задача привиться», - сказал инфекционист.