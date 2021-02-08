Фестиваль некоммерческих организаций «Дорогою добра» пройдет в Пскове 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль пройдет на семи площадках при участии 60 некоммерческих организаций Пскова, Псковской и Ленинградской областей. Планируются ярмарка, квест, мастер-классы, выступления экспертов, спортивные занятия, концерт, мобильный планетарий, песни и танцы и многое другое.
В центре Пскова будет организуют шесть площадок:
Еще одна площадка пройдет онлайн:
Весь день будет работать «Студия» - онлайн-трансляция фестиваля, прямые включения с площадок, дискуссии с экспертами. Трансляция будет вестись на интернет-ресурсах благотворительного фонда «Добрый город», который выступает организатором фестиваля.
«Мы проводим фестиваль, чтобы привлечь внимание горожан к работе и проектам некоммерческого сектора, - отметили организаторы. - Показать, какие общественные организации работают в Пскове и Псковской области, кого они поддерживают и кому они могут помочь, а также как горожане могут поддержать общественные инициативы или принять участие в их работе. При этом фестиваль – это как активное действие: посетители будут не зрителями, а равноправными участниками. Поэтому все площадки объединит квест "Тайны древнего Пскова"».
Кроме того, в онлайн и офлайн форматах состоится «Круг благотворителей».
Все новости и актуальную информацию о мероприятии можно найти в группе в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте фонда.
Фестиваль «Дорогою добра» пройдет в рамках проекта «Осознанная благотворительность» реализуемого благотворительным фондом «Добрый город».