Общество

Фестиваль некоммерческих организаций «Дорогою добра» пройдет в Пскове

Фестиваль некоммерческих организаций «Дорогою добра» пройдет в Пскове 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет на семи площадках при участии 60 некоммерческих организаций Пскова, Псковской и Ленинградской областей. Планируются ярмарка, квест, мастер-классы, выступления экспертов, спортивные занятия, концерт, мобильный планетарий, песни и танцы и многое другое.

В центре Пскова будет организуют шесть площадок:

«Люди добрые» - здесь соберутся организации, чья деятельность в большей степени сконцентрирована на поддержке и взаимодействии со взрослыми людьми и людьми старшего возраста. Адрес: площадь Ленина, 1 (Центр семьи);

«Детская площадка» – тут будут организации, чья работа в первую очередь связана с детьми. Адрес: Советская, 15 (облсовпроф);

«Вольный город» - правозащита, дискуссии и все, что с этим связано. Адрес: Леона Поземского, ½;

«Культурная революция» - организации, работающие с культурными проектами. Адрес: улица Воеводы Шуйского, 2 (колледж культуры и искусства)

«За ЗОЖ» - здесь будут активные уличные мероприятия от организаций и инициатив, работающих в сфере спорта и здоровья. Локация: сквер возле Троицкого моста на левом берегу Псковы (спуск от ДКП).

«Территория творчества» - ремесленная ярмарка и творческие мастер-классы, а также финальное испытание квеста. Адрес: улица Некрасова, 19 (проектный офис «Команда2018»).

Еще одна площадка пройдет онлайн:

«Помощь рядом» - бесплатные консультации по телефону или Skype будут проводить юристы, психологии и другие специалисты.

Весь день будет работать «Студия» - онлайн-трансляция фестиваля, прямые включения с площадок, дискуссии с экспертами. Трансляция будет вестись на интернет-ресурсах благотворительного фонда «Добрый город», который выступает организатором фестиваля.

«Мы проводим фестиваль, чтобы привлечь внимание горожан к работе и проектам некоммерческого сектора, - отметили организаторы. - Показать, какие общественные организации работают в Пскове и Псковской области, кого они поддерживают и кому они могут помочь, а также как горожане могут поддержать общественные инициативы или принять участие в их работе. При этом фестиваль – это как активное действие: посетители будут не зрителями, а равноправными участниками. Поэтому все площадки объединит квест "Тайны древнего Пскова"».

Кроме того, в онлайн и офлайн форматах состоится «Круг благотворителей».

Все новости и актуальную информацию о мероприятии можно найти в группе в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте фонда.

Фестиваль «Дорогою добра» пройдет в рамках проекта «Осознанная благотворительность» реализуемого благотворительным фондом «Добрый город».