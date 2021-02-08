Общество

Татьяна Голикова назвала нестабильной ситуацию с коронавирусом в Псковской области

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала нестабильной ситуацию с коронавирусом в Псковской и Костромской областях.

Фото: Вадим Боченков

На пресс-конференции, организованной каналом «Россия 24», она рассказала, что стабильное снижение заболеваемости наблюдается в 29 регионах, в стадии стабилизации - 54 субъекта, а нестабильных областей две - Псковская и Костромская. «Мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется», - цитирует Татьяну Голикову «Московский комсомолец».

Вице-премьер добавила, что, по предварительным данным, смертность в России за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом, а сейчас фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем - примерно на 11%.

В Псковской области за все время пандемии подтвердили 30 335 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 918 пациентов, скончались - 144.