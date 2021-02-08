Общество

Первая в новом году сессия Псковской гордумы состоится 12 февраля

Очередная 47-я сессия Псковской городской Думы назначена на 12 февраля. В проект основной повестки, опубликованной на официальном сайте города, вошло 35 вопросов.

В частности, депутаты изберут председателя думского комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности и заместителей председателей двух комитетов: комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике и комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

Также планируется внести изменения в городской бюджет на текущий год, в Правила предоставления ритуальных услуг и в Правила землепользования и застройки. Кроме того, в рамках сессии будут рассмотрены несколько протестов прокуратуры и большой блок имущественных вопросов. В частности, будут утверждены условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2021 года.

Изменения будут внесены в структуру администрации города Пскова.