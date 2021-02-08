Общество

Почти 100 псковичей-долгожителей получат поздравление президента в феврале

96 старейших жителей Псковской области, которым исполняется в феврале 90 и 95 лет, получат поздравление президента Владимира Путина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения Пенсионного фонда России, среди именинников 78 женщин и 18 мужчин.

72 жителя области отметят в феврале свой 90-й день рождения, 24 человека - 95-й. Они проживают практически во всех районах области. Столетних юбиляров в этом месяце нет.

Специалисты отделения Пенсионного фонда России по Псковской области продолжают ежемесячно готовить информацию о долгожителях, которая используется для подготовки персональных поздравлений президента России.