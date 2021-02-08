Общество

В правительстве прокомментировали сообщения о новых мерах соцподдержки

В правительстве России прокомментировали сообщения о якобы новом пакете социальной поддержки на сумму порядка 500 млрд рублей.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения - основная задача правительства, - приводит РИА Новости сообщение правительства. - Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание».

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В кабмине отметили, что выполнение социальных обязательств государства перед гражданами имеет приоритетный характер при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета.

«Каждый год для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки, от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве. Перечень таких инструментов постоянно расширяется», - добавили в пресс-службе.