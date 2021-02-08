Общество

Четырехзвездочная гостиница появится в Великих Луках

Четырехзвездочная гостиница появится в Великих Луках. Об этом сообщил руководитель инвестиционной компании «АИК» Александр Терентьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля.

«Третьим этапом запланировали строительство гостиницы уровня четыре звезды со SPA-центром и спортивно-оздоровительным центром», - отметил он, говоря о дальнейшем развитии пространства городского парка культуры и отдыха. Также ведется проектирование семейного развлекательного центра.

Александр Терентьев указал на то, что к реконструкции парка подошли «серьезно и комплексно». «Когда пришло понимание, что туризм, особенно в южной части области, несколько отстает от Пскова, пришла мысль, что необходим проект, который вобрал бы в себя не только развлечения, но и у удобство посещения города», - сказал он.

Также инвестор рассказал, что среди детей проводился конкурс рисунков на тему, как они видят парк. «Когда посмотрели, что рисуют дети, увидели, что на 90% угадали в своих проектных решениях. Дети рисовали широкие дорожки, фонтаны, колесо обозрения», - поделился Александр Терентьев.