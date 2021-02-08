Общество

В Пскове и Псковском районе выплату из средств маткапитала получают почти 1300 семей

С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским семьям из материнского капитала. Теперь ее размер равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года, напомнили Псковской Ленте Новостей в управлении ПФР в Пскове и Псковском районе.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека. (В Псковской области в 2021 году величина прожиточного минимума составляет 12 593 рубля).

Размер выплаты из материнского капитала равен установленному в регионе прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предыдущего года. Так, для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11542 рублей.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

В связи с упрощенным порядком оформления и продления выплат, который по-прежнему действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до марта этого года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца сертификата и без подтверждения доходов семьи.

Добавим, что в Пскове и Псковском районе ежемесячную выплату из средств маткапитала получают 1288 семей.