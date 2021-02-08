Общество

Только один ребенок лечится сейчас от COVID-19 в новом медцентре Пскова

Только один ребенок с коронавирусом сейчас находится в детском корпусе новой инфекционной больницы в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля рассказала главный врача медучреждения Анастасия Повторейко.

Загрузка недавно открытого нового корпуса составляет около 70%. Сейчас здесь проходят лечение 39 детей, в том числе с ОРВИ, кишечными инфекциями, один ребенок с COVID-19, уточнила Анастасия Повторейко.

С января начал работу колл-центр инфекционной больницы, куда стекается вся информация со всех отделений дважды в день. В первую очередь его сотрудники работают с обращениями родственников пациентов. Операторы не являются медицинскими работниками, но прошли обучение, заметила главврач больницы. Номер телефона колл-центра в Пскове 8(8112) 29-41-22.