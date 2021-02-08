Общество

Новый заместитель появился у начальника областного УМВД

Полковник внутренней службы Евгений Коряковцев стал новым заместителем начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Евгения Коряковцева представили личному составу сегодня, 9 февраля, в режиме видео-конференц-связи. Его назначили на указанную должность приказом МВД России от 2 февраля 2021 года.

Алексей Овсянников пожелал вновь назначенному руководителю успехов на новом месте службы и достижения высоких результатов. Евгений Коряковцев отметил, что рад приступить к исполнению своих служебных обязанностей. «Надеюсь на плодотворную работу в регионе, а также на помощь в решении оперативно-служебных задач сплоченного и профессионального коллектива сотрудников псковского управления», - добавил он.

Евгений Коряковцев начал службу в органах внутренних дел в 1999 году. Он прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до заместителя начальника УМВД России по городу Мурманску, занимал руководящие должности в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами. Среди них - медаль «За отличие в охране общественного порядка», медали МВД России «За боевое содружество», «За отличие в службе» II и III степеней.