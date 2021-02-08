Общество

Работу по созданию доступной среды усилят в районах Псковской области

Вопросы формирования доступной среды для маломобильных групп населения при строительстве и капитальном ремонте жилых, социальных и общественных объектов рассмотрены во вторник, 9 февраля, на совещании заместителя губернатора Василия Осипова. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти, руководство муниципальных образований, профильных подведомственных организаций сферы строительства и члены областного отделения Всероссийского общества инвалидов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, основное внимание на совещании было уделено проработке вопросов соответствия строительных объектов существующим нормативам создания доступной среды. В первую очередь, речь шла о подготовке технического задания для объявления аукциона на разработку проектно-сметной документации, а также о приемке выполненных работ.

Руководитель регионального управления капитального строительства Илья Озолиньш заверил, что на всех этапах строительства или капитального ремонта, начиная с момента подготовки документации, соблюдаются нормы, регламентирующие обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп граждан в здания. Такой же порядок предусмотрен во время проведения работ на дорожных объектах, проинформировал директор Псковавтодора Станислав Стармолотов.

Председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат областного Собрания Марина Борисенкова согласилась, что и здания, и пешеходные зоны становятся доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилого населения и родителей с колясками. Есть целые жилые кварталы, в которых максимально соблюдены нормативы, необходимые для передвижения маломобильных граждан. Вместе с тем, по словам Марины Борисенковой, над доступностью большинства объектов в области еще предстоит большая работа.

«Создание комфортной и доступной среды не ограничивается установкой пандуса. Важно соблюдение и других нормативов - в плане организации тротуаров, дорожных съездов, дверных проемов, порогов, санузлов, тактильной плитки», - подчеркнула она. Марина Борисенкова также обратила внимание на объекты, которые сейчас находятся на реконструкции и требуют дополнительных усилий по обеспечению доступной среды. В частности, идет о детских музыкальных школах в Невеле и Усвятах.

Вместе с тем председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству области Сергей Грахов обратил внимание, что не всегда представляется возможным при реконструкции здания реализовать полный комплекс работ по созданию доступной среды. Это касается, например, объектов культурного наследия. Так, реконструкция детской музыкальной школы в Невеле, которая относится к памятникам истории, имеет определенные нормы в части организации фасада, входной группы и иных элементов. Тем не менее комитет вместе с профильными учреждениями и общественниками точечно прорабатывает вопросы организации максимальной доступности помещений. Специально для этого руководство регионального управления архитектуры и градостроительства по поручению губернатора разработало свод специальных рекомендаций. Они разосланы во все проектные организации.

По итогам совещания Василий Осипов поручил руководителю Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» провести совещание с главами районов по вопросу согласования техзаданий по соответствию объектов требованиям доступной среды. Кроме того, вице-губернатор призвал руководство профильных организаций к более тесному и эффективному взаимодействию с членами и экспертами Всероссийского общества инвалидов.