Общество

Как изменить жизнь в псковских деревнях, обсудили на стратегических сессиях

В деревнях Цевло и Гоголево прошли стратегические сессии в рамках проекта, направленного на создание условий для решения социальных проблем и расширение экономических возможностей жителей сельских территорий Псковской области.

«Бытует устоявшееся мнение – в русской провинции тоска, нет развития и жизнь почти замерла. Отчасти это верно, однако существует множество примеров, когда именно в провинциальных городах и совсем небольших деревнях реализуются важные и нужные социальные проекты, которые преображают жизнь в них, - рассказали Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике. - Несмотря на удаленность от районного центра и расположение буквально на краю болота, в Цевло и Гоголево есть активные люди, которым интересно развивать свою деревню, сотрудничать с туристами и заповедником, поддерживать учреждения культуры и создавать новые туристические продукты. А если есть такие люди, то и деревня будет жить».

Встречи в деревнях были организованы по технологии, позволяющей определить и обсудить проблемы и ресурсы территории. В течение целого дня участники сессии напряженно работали над образом будущего своих деревень. В завершение удалось обозначить несколько направлений и задач, которыми можно будет заняться. В рамках стратегической сессии участники говорили об организации досуга детей и подростков, приезжающих на лето в деревню, о том, что можно сделать, чтобы деревенское детство запомнилось как один из самых светлых периодов в жизни, и что можно придумать, чтобы детям было интересно и весело было проводить время в деревне у бабушки. Еще в обеих деревнях обсуждали взаимодействие с туристами: как организовать пребывание посетителей заповедника в деревне так, чтобы всем было и полезно, и интересно. Речь шла о новых маршрутах и угощениях.

Коснулись участники обсуждения и социальной сферы: работы сельского клуба, библиотеки, досуга взрослых людей. Следующую встречу наметили уже на начало марта, чтобы перейти к разработке конкретных проектов.

В мероприятиях приняли участие жители деревень Цевло и Гоголево, представители Полистовского заповедника, администраций Бежаницкого и Локнянского районов, главы волостей, сотрудники благотворительного фонда «Добрый город». Модератором сессий выступила руководитель центра социальный технологий «Гарант» (Архангельск) Марина Михайлова.

Проект реализует благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» при поддержке Полистовского заповедника на территории деревень Цевло Бежаницкого района и Гоголево Локнянского района.