Общество

Посвященный Александру Невскому арт-объект появится в Порхове

Посвященный князю Александру Невскому арт-объект появится на набережной реки Шелонь в Порхове. Об этом заявила руководитель муниципалитета Ольга Иванова на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 9 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поинтересовался, когда планируется завершить реконструкцию набережной реки Шелонь, которая ведется на средства гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ольга Иванова подчеркнула, что местные власти приложат все силы для того, чтобы завершить работы как можно раньше. В обновленном общественном пространстве и появится арт-объект, посвященный основателю города.

А в рамках проекта «Чистая вода» в Порхове в течение двух лет планируют построить станцию очистки воды. На эти цели направят порядка 97 млн рублей. При этом Ольга Иванова пояснила, что существующая инженерная инфраструктура сильно изношена, поэтому на районном уровне планируется проводить планомерную работу по ее модернизации, чтобы в ближайшее время поменять трубы водоснабжения.

Глава региона подчеркнул, что необходимо разработать специализированную муниципальную программу, а региональная администрация окажет в вопросе модернизации инфраструктуры необходимую поддержку.

В прошлом году Порховскому району на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов выделили порядка 75 млн рублей, в текущем году − более 118 млн рублей. В ходе рабочей встречи губернатор положительно оценил работу властей муниципалитета в этом направлении.