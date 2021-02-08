Общество

Новый корпус школы планируют построить в Порхове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с руководителем Порховского района Ольгой Ивановой обсудил вопрос строительства нового корпуса школы в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ольга Иванова отметила, что в учреждении 1980-х годов постройки обучаются порядка 700 детей. В настоящее время имеются проблемы с кровлей, из-за протечек страдает проводка. По ее словам, произвели предварительные расчеты по проведению ремонтных работ, также рядом со зданием учреждения есть потенциальная площадка для строительства нового корпуса школы.

«Направьте все расчеты, мы проанализируем, какую поддержку сможем оказать. Также представьте предложения по возведению нового корпуса школы взамен старого», - отметил Михаил Ведерников.