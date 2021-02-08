Общество

В Пскове создали «заначку» вакцины от COVID-19

В Пскове существует «заначка» вакцины от COVID-19, сказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции 9 февраля. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Объявление в псковской поликлинике на улице Индустриальной

Вакцина централизованно поступает на склад ГП ПО «Фармация» и дальше развозится по 27 точкам в Псковском области. Объехать за один день все центры вакцинации физически невозможно. Поэтому, в первую очередь, она направляется в самые густонаселенные районы.

Меньше всего приходится ждать тем центрам вакцинации, где большая плотность населения. По словам Надежды Рагозиной, это в принципе, справедливая схема. «Мы даже пошли на то, что последний транш не целиком распределили, а какое-то количество оставили лежать на складе», - отметила Надежда она. В предыдущих партиях какие-то «передовики» полностью реализовали вакцину. Поэтому чтобы избежать перераспределения и иметь возможность оперативно распоряжаться вакциной, была оставлена «заначка», добавила замглавы облздрава.