Общество

Укомплектованность врачами новой больницы в Пскове составляет 80%

Укомплектованность штата врачей в новой инфекционной больнице по Пскову составляет 80%. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Работать в новую инфекционную больницу приехали новые доктора из Уфы, Белоруссии, Твери, Смоленска и Кызыла. Среди новых сотрудников - педиатр и эпидемиолог. Штат укомплектован на 78-80% по Пскову. Укомплектованность средним медперсоналом составляет 89%, по младшему медперсоналу - более 92%. По словам Анастасии Повторейко, это хорошие показатели.

Медиков из других городов привлекает выгодное положение. По словам главного врача, близость к двум крупным федеральным центрам - Москве и Санкт-Петербургу - дает возможность учиться и развиваться, причем в новом модернизированном учреждении здравоохранения, на современном оборудовании.