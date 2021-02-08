Общество

Участвовать в заседаниях суда можно будет дистанционно

Участвовать в судебных заседаниях можно будет дистанционно с помощью личного смартфона. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.

«С участием Верховного Суда РФ подготовлены законодательные изменения о применении в судах веб-конференции, которая позволит гражданам дистанционно участвовать в судебных заседаниях с помощью личного компьютера или смартфона», - сказал он.

Лебедев отметил, что с использованием веб-конференции сейчас проводятся заседания Пленума Верховного Суда, Научно-консультативного совета при Верховном Суде и органов судейского сообщества.