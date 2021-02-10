Общество

В Псковской области за сутки коронавирус подтвердился у 76 человек

За сутки в Псковской области коронавирус выявили у 76 человек. Всего зафиксировано 30 тысяч 411 случаев COVID-19, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Выздоровевших почти в три раза больше (+220). Вместе с тем еще один человек умер от COVID-19. Приношу искренние соболезнования, - сказал глава региона. - Новых очагов нет, в действующих заболевших не выявлено». За весь период от новой инфекции вылечились 19 тысяч 138 человек, скончались 145 пациентов.

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С начала пандемии в регионе провели 257 тысяч 545 исследований на коронавирус, в том числе 1 тысячу 209 тестов сделали за прошедшие сутки.