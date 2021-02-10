Общество

В Великих Луках задержали находившегося в розыске алиментщика

Находившегося в розыске мужчину задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

9 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Линейной, остановил для проверки документов 32-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Впоследствии выяснилось, что он действительно находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Задержанный передан инициатору розыска.