Общество

Псковские пенсионеры могут посетить онлайн-уроки финансовой грамотности

Банк России организует для псковских пенсионеров бесплатные уроки финансовой грамотности, сообщается Instagram-аккаунте областного отделения Пенсионного фонда РФ.

«Люди старшего поколения не всегда владеют современными технологиями, этим могут пользоваться мошенники, - говорится в сообщении. - Очень важно, чтобы каждый человек знал, как защитить себя и своих близких от противозаконных действий и не потерять сбережения. Учебный курс Банка России дает возможность получить всю необходимую информацию по актуальным для каждого темам финансовой грамотности».

Проект «Пенсион ФГ» разработан в виде бесплатных онлайн-занятий. Пройти программу можно как в составе группы на площадке учреждения, так и индивидуально из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, подключить компьютер или ноутбук, выбрать тему, дату и время занятия.

Пожилых людей научат пользоваться банковскими картами, выбирать финансовые продукты и услуги, распознавать телефонных мошенников, а также составлять личный бюджет. Во время занятий слушатели также смогут задать свои вопросы лектору.

Онлайн-занятия проекта «Пенсион ФГ»» будут проводиться до 23 апреля.

В 2020 году онлайн-занятия по финансовой грамотности посетили более 6 тысяч жителей Псковской области. В частности, в программе участвовали школьники, студенты и пенсионеры.