Общество

СНГБ предлагает встретить весну в скандинавском стиле

Сургутнефтегазбанк предлагает встретить весну в скандинавском стиле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СНГБ.

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* Скидка суммируется с текущими акциями и предложениями, кроме распродажи.

Настоящее специальное предложение действительно до 28 февраля 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение может совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками, кроме распродажи. Настоящее специальное предложение недействительно в тех случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО «ФФ Стайл», 115522, г. Москва, пр-т Пролетарский, д. 19, корп. 1, подвал, пом. I, комн. 37в). Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК «Золотая Середина», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).