Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 146

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 146. За минувшие сутки в регионе от СOVID-19 скончался один человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите также В Псковской области за сутки коронавирус подтвердился у 76 человек

Напомним, за 9 февраля в Псковской области коронавирус выявили у 76 человек, всего зафиксировано 30 тысяч 411 случаев COVID-19. Выздоровевших почти в три раза больше, чем заболевших - 220. За весь период от новой инфекции вылечились 19 тысяч 138 человек.

С начала пандемии в регионе провели 257 тысяч 545 исследований на коронавирус, в том числе 1 тысячу 209 тестов сделали за прошедшие сутки.