СНГБ рассказал о плюсах корпоративных карт

Повысить эффективность финансового управления своим предприятием помогут корпоративные карты Сургутнефтегазбанка Visa Business. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СНГБ, в рамках действующей акции открытие и обслуживание в первый год – абсолютно бесплатно*.
Напомним, что карты Visa Business предназначены для корпоративных расходов индивидуальных предпринимателей и уполномоченных сотрудников юридических лиц.
Карты позволяют оплачивать:
«Корпоративные карты – это незаменимые инструменты совершения различных ежедневных платежей для делового человека. Наличие такой карты позволит ее держателю разделять личные и деловые статьи расходов», - отметили в банке.
Преимущества корпоративных карт:
Срок действия – 2 года с автоматическим перевыпуском.
Специальные предложения для держателей бизнес-карт Visa от партнеров:
Для открытия корпоративной карты необходимо обратиться в офис Сургутнефтегазбанка по месту ведения расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя.
* Комиссия за открытие картсчета с использованием корпоративной банковской карты Visa Business не взимается при открытии первого картсчета по договорам, заключенным в период с 01.02.2021 до 30.04.2021 (включительно).
Комиссия за первый год обслуживания картсчета не взимается в следующих случаях:
1) если между АО БАНК «СНГБ» и клиентом заключен договор об организации обслуживания держателей банковских карт и/или договор об организации обслуживания держателей банковских карт в сети интернет (интернет-эквайринга);
2) предоставления клиенту в пользование индивидуального банковского сейфа сроком не менее чем на 365 дней;
3) обращения клиента с целью досрочного перевыпуска карты в связи с компрометацией реквизитов карты и/или PIN-кода, информация о которой предоставлена АО БАНК «СНГБ» международной платежной системой MasterCard Worldwide / Visa International.
4) при открытии картсчета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты Visa Business в период с 01.02.2021 до 30.04.2021 (включительно), при условии, если между АО БАНК «СНГБ» и клиентом заключен договора на расчетное обслуживание («зарплатный проект»).