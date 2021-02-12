Общество

СНГБ рассказал о плюсах корпоративных карт

Повысить эффективность финансового управления своим предприятием помогут корпоративные карты Сургутнефтегазбанка Visa Business. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СНГБ, в рамках действующей акции открытие и обслуживание в первый год – абсолютно бесплатно*.





Напомним, что карты Visa Business предназначены для корпоративных расходов индивидуальных предпринимателей и уполномоченных сотрудников юридических лиц.

Карты позволяют оплачивать:

командировочные расходы – контроль оборота наличности;

представительские расходы;

административно-хозяйственные расходы (товары и услуги);

горюче-смазочные материалы и услуги;

получать наличные в банкоматах и пунктах выдачи денежных средств как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

«Корпоративные карты – это незаменимые инструменты совершения различных ежедневных платежей для делового человека. Наличие такой карты позволит ее держателю разделять личные и деловые статьи расходов», - отметили в банке.

Преимущества корпоративных карт:

Экономия времени и денег. Зачисление средств на карту без комиссии. Упрощенный механизм предоставления средств на хозяйственные нужды и формирования авансовых отчетов по расходным операциям, тем самым освобождая бухгалтерию и кассу вашей организации от излишней нагрузки.

Контроль расходов. Для каждой карты установите свой лимит расходов и подключите SMS-оповещения о совершенных операциях.

Комфорт при деловых поездках за рубеж. Не потребуется декларировать денежные средства и менять валюту.

Технологичность. Корпоративные карты АО БАНК «СНГБ» поддерживают технологии Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. В «СНГБ Онлайн Бизнес» вы можете управлять движением денежных средств по карточным счетам и отслеживать операции по каждой выпущенной карте.

Срок действия – 2 года с автоматическим перевыпуском.

Специальные предложения для держателей бизнес-карт Visa от партнеров:

ВКонтакте - скидка15% на таргетированную рекламу (до 31 марта 2021 года);

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Для открытия корпоративной карты необходимо обратиться в офис Сургутнефтегазбанка по месту ведения расчетного счета юридического лица/индивидуального предпринимателя.

* Комиссия за открытие картсчета с использованием корпоративной банковской карты Visa Business не взимается при открытии первого картсчета по договорам, заключенным в период с 01.02.2021 до 30.04.2021 (включительно).

Комиссия за первый год обслуживания картсчета не взимается в следующих случаях:

1) если между АО БАНК «СНГБ» и клиентом заключен договор об организации обслуживания держателей банковских карт и/или договор об организации обслуживания держателей банковских карт в сети интернет (интернет-эквайринга);

2) предоставления клиенту в пользование индивидуального банковского сейфа сроком не менее чем на 365 дней;

3) обращения клиента с целью досрочного перевыпуска карты в связи с компрометацией реквизитов карты и/или PIN-кода, информация о которой предоставлена АО БАНК «СНГБ» международной платежной системой MasterCard Worldwide / Visa International.

4) при открытии картсчета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты Visa Business в период с 01.02.2021 до 30.04.2021 (включительно), при условии, если между АО БАНК «СНГБ» и клиентом заключен договора на расчетное обслуживание («зарплатный проект»).