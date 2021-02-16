Общество

СНГБ предлагает добавить в гардероб весенних красок с Lamoda

Сургутнефтегазбанк предлагает добавить в гардероб весенних красок с Lamoda. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СНГБ, крупнейший в России интернет-магазин Lamoda, представляющий более 500 000 товаров и 700 подлинных мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров, дает скидку 15% держателям карт Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite.

Как воспользоваться предложением:

Выберите товар на сайте www.lamoda.ru;

Введите промокод* «VISAMODA» в соответствующем поле при оформлении заказа в корзине;

Нажмите кнопку «Применить»;

Оплатите заказ с помощью вашей карты Visa CНГБ.

* Промокод может быть применен только один раз с одного аккаунта. Дополнительная скидка по программе лояльности не применяется совместно с промокодом данной акции. Дополнительные условия применения промокода доступны на странице http://www.lamoda.ru/promo/.

Настоящее специальное предложение действительно до 30 апреля 2021 года. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются покупателем. Предложение действует при любой сумме заказа. Предложение действует на товары, представленные на странице акции. Ассортимент товаров, участвующих в акции, может измениться. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО «Купишуз», LAMODA, 123308, Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 1, строение 1). Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК «Золотая Середина», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, офис 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).