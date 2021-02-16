СНГБ назвал условия получения потребительского кредита онлайн

Сургутнефтегазбанк предлагает оформить кредит «Потребительский-Онлайн» за один день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СНГБ.
Основные условия кредита «Потребительский-Онлайн»:
Как получить кредит:
АО БАНК «СНГБ» генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016.
* Если клиент перестает относиться к категории зарплатный клиент / зарплатный клиент «бюджетник» процентная ставка увеличивается на 2%. Размер процентной ставки применятся при предоставлении кредита сроком на 5 лет по заявкам, принятым в период проведения акции с 31.07.2020 до 30.04.2021 (включительно).
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