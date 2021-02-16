Общество

СНГБ назвал условия получения потребительского кредита онлайн

Сургутнефтегазбанк предлагает оформить кредит «Потребительский-Онлайн» за один день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СНГБ.

Основные условия кредита «Потребительский-Онлайн»:

Процентная ставка – от 12,9%* годовых.

Сумма кредита – до 500 000 руб. для зарплатных Клиентов и до 1 500 000 рублей для зарплатных клиентов премиального банкинга.

Срок кредита – до 5 лет.

Как получить кредит:

Подайте заявку на кредит «Потребительский-Онлайн» в СНГБ Онлайн (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в СНГБ Онлайн»).

Не позднее следующего рабочего дня придет PUSH-уведомление с решением.

Подпишите документы в СНГБ Онлайн и кредитные средства будут зачислены на счет автоматически.

АО БАНК «СНГБ» генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016.

* Если клиент перестает относиться к категории зарплатный клиент / зарплатный клиент «бюджетник» процентная ставка увеличивается на 2%. Размер процентной ставки применятся при предоставлении кредита сроком на 5 лет по заявкам, принятым в период проведения акции с 31.07.2020 до 30.04.2021 (включительно).

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте банка.