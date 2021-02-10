Общество

Самые дорогие подарки к Дню влюбленных покупают холостяки до 34 лет - опрос

Подарки мужьям ко Дню святого Валентина за год стали дороже на 20%, а средний бюджет на подарок женщинам к 14 февраля с прошлого года практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Порадовать подарком жену или мужа 14 февраля планируют 17% россиян. Каждый десятый собирается поздравить свою вторую половинку с Днем всех влюбленных и подарить подарок (10%). По 4% респондентов купят подарки по случаю Дня святого Валентина детям, родным и близким. Родителям и друзьям планируют покупать подарки по 3 и 2% соответственно. 7% россиян в этот день будут радовать себя, коллег, начальство и даже бывших. 56% россиян не планируют покупку подарков на 14 февраля.



Мужчины в среднем потратят 2600 рублей на подарок женам ко Дню всех влюбленных. Женщины своим супругам планируют покупать подарки в среднем за 1700 рублей. Чуть больше 3000 рублей холостые мужчины потратят на подарок для любимых женщин. В среднем 2000 рублей собираются потратить незамужние женщины на подарок для любимого мужчины.



Максимальную сумму потратят холостые мужчины до 34 лет на подарок для вторых половинок (3300 рублей), минимальную - женщины в возрасте от 35 до 44 лет - на подарок для мужей (1400 рублей).



По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, больше всего за год вырос бюджет на подарки мужьям (в среднем +300 рублей за год), однако он по-прежнему остается самым экономным по сравнению с бюджетом на подарки молодым людям, женам и девушкам.