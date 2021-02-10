Общество

Дновский район стал лидером по уровню зарплат в регионе в 2020 году

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-ноябрь 2020 года составила 30 806 рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года она увеличилась на 6,4%. В реальном выражении, с учетом индекса потребительских цен заработная плата выросла на 3,5%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Среди регионов России по величине среднемесячной заработной платы за ноябрь 2020-го Псковская область находилась на 74 месте.

Наиболее высокий размер оплаты труда сложился в организациях финансовой и страховой деятельности - 51 225 рублей. Уровень оплаты труда работников предприятий общественного питания и гостиниц за январь-ноябрь прошлого года был ниже среднеобластного на 40,7% - 18 256 рублей.

Среди муниципальных образований Псковской области самая высокая заработная плата за указанный период сложилась в организациях (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью менее 15 человек) Дновского района – на 13,4% выше, чем в среднем по области. Самая низкая – в организациях Невельского района – на 24,3% ниже, чем в среднем по региону.

Просроченная задолженность по заработной плате в течение 2020 года изменялась скачкообразно. Наибольший объем задолженности был зафиксирован на 1 июля 2020 года – 112,1 млн рублей, наименьший – на 1 декабря – 34,4 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года просроченная задолженность по зарплате организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 793 тысячи рублей, что на 97,7% меньше, чем на 1 декабря 2020 года. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций обрабатывающих производств собственных средств, отметили в Псковстате.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась зарплата, на 1 января 2021 года составила 19 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 41,7 тысячи рублей.

Уровень безработицы населения области в возрасте 15 лет и старше в январе-ноябре минувшего года составил 6,5%, и увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2019 года на 0,5%.