Общество

В администрации Пскова рассказали о судьбе центрального рынка

Центральный рынок в Пскове не закрывается, сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 февраля.

При этом он пояснил, что юридически рынков в городе нет, есть ярмарки - их 9. «В формате ярмарки торговать проще, потому что для рынков действует старое законодательство, более сложный формат», - отметил он.

Товары, которые привозятся на центральный рынок, должны проходить обязательное дополнительное лабораторное исследование, а ярмаркам это делать не нужно, разъяснил Павел Волков. «Вот почему центральный рынок решил не быть дальше рынком», - сказал гость студии.

Большинство рынков в Пскове частные, продолжил Павел Волков. Среди них - ярмарка товаров народного потребления «Белорусский рынок», ярмарки «Фавор», «Рынок «Нива», фреш-маркет «Корзинка» и ООО «Центральный рынок».

К муниципальным ярмаркам относятся рынок «Маяк», ярмарка на улице Текстильной, 9 и ярмарка выходного дня на центральном рынке по субботам с 8.00 до 16.00.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов уточнил, что проблем с площадками нет. «Предпринимателям есть, где разместиться», - заверил он.

Если позволит эпидемиологическая ситуация, в Пскове проведут также масленичную ярмарку, добавил Павел Волков.