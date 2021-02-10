Общество

Веткомитет назвал опасные рынки в Пскове

Председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 февраля назвала рынки в областном центре, где реализуется опасная продукция.

Вера Баданина пояснила, что у продавцов на рынке должен быть в наличии ветеринарный сертификат. «Покупатель имеет право спросить документ, который подтверждает, что у продавца здоровые животные. Тенденция такая, что не все благополучно с лейкозом крупного рогатого скота. Небезопасно, имея в хозяйстве животное с вирусом лейкоза, потреблять его мясо даже в домашних условиях. Оно должно быть термически обработано», - рассказала Вера Баданина.

Такую продукцию, на которую нет ветеринарных сертификатов, можно встретить на двух рынках. «Рынок "Маяк" - небезопасная точка. Что касается "Нивы", то в местах для бабушек и дедушек появляется такая продукция. Вы рискуете своим здоровьем», - добавила руководитель профильного комитета.

Также она напомнила, что консервная продукция запрещена для реализации в таких торговых точках. «Закрутки, заготовки, баночки с грибочками - это источник опасности», - подчеркнула Вера Баданина. Кроме того, она указала на то, что в ранней плодоовощной продукции, реализуемой на ярмарках, могут содержаться нитраты, которые способствуют более ускоренному росту овощей. Молоко, купленной на ярмарке или рынке, должно подлежать кипячению, добавила она.