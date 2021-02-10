Общество

Дизайн-код ярмарок разработали в Пскове

В ближайшее время выйдет дизайн-код ярмарок в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 февраля.

«В ближайшее время, надеюсь, выйдет дизайн-код по тому, как нужно организовывать ярмарки, - рассказал Павел Волков. - Это 50-страничный иллюстрированный материал. Он сейчас, в принципе, готов, но проходит согласование... Это все не очень быстро. Если помните, как согласовывали дизайн-код по вывескам... Быстро не получается, потому что слишком много интересов затрагиваем, разные группы лиц, поэтому приходится со многими согласовывать».

Дизайн-код будет предусматривать такие параметры, как наличие у ярмарки двух входов, входных порталов, парковок, санузлов, хозяйственной зоны, зон развлечений и торговли. «Не на всех ярмарках это сейчас есть», - уточнил Павел Волков.

«Надеюсь, в этом году законодательно этот документ сделаем», - добавил гость студии.