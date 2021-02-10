Общество

В России увеличили штрафы за нарушения на митингах

В России повышена ответственность за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях Государственная Дума приняла сегодня, 10 февраля, в третьем, окончательном чтении, сообщается на сайте Госдумы.

Согласно закону, штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей (в настоящее время от 500 до тыс. рублей). За повторное нарушение взыскание составит уже от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Законом устанавливается и ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия. За это, а также за непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных денежных средств и (или) иного имущества либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде грозит штраф. Для граждан он составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

За перечисление средств для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе это делать, граждан оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Во многих странах существует такая ответственность, и ее несут те, кто проводит митинги, их организует. С тем, чтобы была обеспечена прозрачность за целевым использованием денежных средств. Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: в большинстве стран Европы, в США все эти вопросы законодательно решены», — прокомментировал председатель ГД Вячеслав Володин.