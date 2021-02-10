Общество

Фотофакт: Псковский областной суд стал доступнее для инвалидов

Входную группу в здании Псковского областного суда оформили контрастной маркировкой для удобства слабовидящих посетителей. Размещение контрастных элементов позволяет избежать травмирования в опасных для слабовидящих зонах.

Кроме того, рядом со входом в здание суда повесили табличку с надписью, выполненной рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля, а также установили кнопку для вызова помощи маломобильным группам населения.

Добавим, что до 12 февраля 2021 года деятельность суда в рабочие дни осуществляется в полном объеме, однако доступ в здание Псковского областного суда ограничен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, приостановлен личный приём граждан председателем и приёмной суда, ограничен доступ в здание суда лиц, не являющихся участниками процессов. Об этом сообщается на сайте суда.

Допуск и нахождение в здание суда участников судебных разбирательств, а также сотрудников суда, осуществляется только при наличии и использовании ими средств индивидуальной защиты органов дыхания и после измерения температуры тела.