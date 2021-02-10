Общество

В России начали отменять обязательный масочный режим

Два субъекта Российской Федерации объявили об отмене обязательного масочного режима, сообщают СМИ. Первой это сделала Удмуртия, глава республики Александр Бречалов заявил, что масочный режим в субъекте с 12 февраля меняется с обязательного на рекомендательный.



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Затем такое же решение принял глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», - заявил он в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнуло, что к такому решению региональные власти пришли после «тщательного изучения эпидемиологической обстановки». «Она складывается благоприятным образом», - заверил он.

Ранее решение властей Удмуртии поддержал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, тогда как президент Татарстана Рустам Минниханов, напротив, назвал его ошибочным.