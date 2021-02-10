Общество

Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров создадут в Псковской области

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров создадут в Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Основной задачей центра станет оказание информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания и развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства.

Центр компетенций создадут при комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области в целях достижения результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Финансирование расходов центра, связанных с осуществлением текущей деятельности, будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов. Так, из Минсельхоза регион на эти цели сможет получить до 3 млн рублей в этом году.