Общество

Псковичи могут подать заявления на детские выплаты в размере 5000 рублей до конца марта

Псковским семьям, в которых рождение детей зарегистрируют в органах ЗАГС по 31 марта 2021 года, необходимо подать заявление на единовременную выплату 5 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Напомним, в соответствии с указом президента от 17 декабря 2020 года № 797 единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 5 000 рублей на каждого ребенка.

Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил выплату в декабре автоматически.

В Псковской области выплату получили 52 660 детей. Всего на эти цели направили 263 млн 330 тысяч рублей.

В случае если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно по 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с 17 декабря 2020 года.

Подать заявление на выплату можно на портале Госуслуг. Заявление заполняется на русском языке родителем или официальным представителем ребенка.

В нем потребуется указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. «При этом номер счета не стоит путать с номером, указанным на банковской карте. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет», - рассказали в ПФР.

Помимо портала Госуслуг подать заявление также можно лично в клиентской службе Пенсионного фонда.