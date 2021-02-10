Общество

Дата-палиндром вызвала ажиотаж среди псковских молодоженов

Дата-палиндром, 12 февраля 2021 года (12.2.21 - ее еще называют «зеркальной» датой), может стать самой популярной в этом году по количеству зарегистрированных браков и церемоний бракосочетаний в Псковской области. Свою лепту может внести и близость к празднику всех влюбленных - 14 февраля. Отметим, что сам День Святого Валентина выпал в этом году на воскресенье, день, в который у отделов ЗАГС - выходной.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель регионального комитета юстиции Сергей Шерстобитов, всего в отделы ЗАГС области подано 29 заявлений о заключении брака с назначенной датой регистрации на 12 февраля, в том числе в Пскове - 13 заявлений, в Великих Луках - 4.

«Если в обычные даты регистрируется 9-13 браков (по всему региону - от ред.), то количество поданных заявлений на дату регистрации на 12 февраля превышает обычный показатель в 2,7 раза», - отметил Сергей Шерстобитов.

Любопытно, что многие нумерологи предостерегают от заключения браков в «зеркальные» даты, однако молодожены тем не менее нередко выбирают для свадьбы именно их. В прошлом году такой датой стало 20 февраля. В этот день в Псковской области узами брака себя связали 25 пар.