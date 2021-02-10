Общество

Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» проходит в Псковской области

Министерство просвещения России проводит Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный оператор конкурса - областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

Цель конкурса - привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов школ, а также студенты учреждений среднего профессионального образования в возрасте до 18 лет.

В сочинениях участники рассматривают по своему выбору вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Конкурсное сочинение участники могут представить в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии.

Сочинения победителей регионального конкурса направят в Москву для участия во Всероссийском этапе.

Положение о конкурсе - на официальном сайте.