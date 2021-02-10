Общество

Михаил Ведерников поздравил дипломатических работников региона с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил представительство Министерства иностранных дел России в Пскове с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Уже более четверти века сотрудники представительства вносят вклад в реализацию международной политики, отстаивая внешнеполитические интересы Псковской области и Российской Федерации, - отметил глава региона. - Наши дипломаты оказывают всестороннюю помощь органам государственной власти региона в подготовке служебных поездок и работе с пребывающими иностранными делегациями».

Так, в прошлом году сотрудники ведомства способствовали организации визита псковской делегации в Республику Беларусь - итогом стало заключение ряда плодотворных соглашений и укрепление партнерских отношений с соседним государством, напомнил Михаил Ведерников.

«Не менее важна правовая и экспертно-консультативная помощь ведомства в развитии внешнеэкономических связей, - продолжил он. - Так, в условиях противовирусных ограничений дипломаты оказывали содействие инвесторам ОЭЗ ППТ "Моглино". При их поддержке, в частности, привлекались иностранные специалисты для наладки оборудования и строительства необходимой инфраструктуры».

«Желаю всем дипломатическим работникам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!» - добавил губернатор.