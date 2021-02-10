Общество

В Пскове обсудили вопросы по дачными участкам на улице Линейной

Комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы обсудил ситуацию по возможным изменениям в Генеральный план Пскова в отношении дачных и садовых участков в границах улицы Линейной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Члены садоводческих товариществ обеспокоены, что территория нескольких СНТ находится в территориальной зоне жилой застройки повышенной этажности. По их мнению, в настоящее время они лишены возможности строительства жилых домов с правом регистрации в них.

Заместитель главы администрации города Валентина Зубова напомнила, что изменения в Генплан Пскова внесли в 2010 году, и по этому поводу уже проводились публичные слушания. Концепцию развития многоэтажной застройки на этой территории поддержал Градостроительный совет, который состоялся в июле прошлого года.

Владельцы садовых участков, присутствовавшие на заседании комитета, сообщили, что о слушаниях 11-летней давности их не уведомляли, часть из них имеют там прописку, заброшенных участок почти нет, а дача - единственная «отдушина пенсионеров». Они попросили привести в соответствие территориальную зону, изменив ее на Ж4 («Индивидуальная жилая застройка»).

«Перед заседанием комитета у меня была на этот счет иная позиция, но, послушав людей, скажу, что в первую очередь надо учитывать интересы граждан», - заявил депутат Константин Болотин.

Коллегу поддержал депутат Сергей Федоров: «Хорошо знаю этот район, где живет много людей. Конечно, надо развивать город, строить дороги, социальные объекты, школу. Но к принятию решения нужно подходить дифференцированно».

Валентина Зубова сообщила, что на следующей неделе намечена встреча членов градостроительного совета с представителями садоводческих товариществ.

Комитет рекомендовал администрации Пскова направить уведомление в адрес гордумы о дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы градостроительного совета, на которое пригласят членов садоводческих товариществ.