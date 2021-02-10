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Общество

Псковская компания готова обменять свой участок на муниципальный для строительства школы

10.02.2021 23:03|ПсковКомментариев: 0

Комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы рассмотрел вопрос о даче согласия администрации Пскова обменять муниципальные земельные участки на участок, находящийся в частной собственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Заместитель главы администрации города Валентина Зубова пояснила, что в связи с активной застройкой жилого сектора в деревне Борисовичи Псковского района там запланировали строительство новой общеобразовательной школы на 825 мест в рамках национального проекта.

На сегодняшний день участок, на котором планируют возвести школу, находится в частной собственности, но компания-владелец согласна обменять его на равноценные по стоимости участки, расположенные на другой окраине Пскова - в микрорайоне Кресты. При этом Валентина Зубова подчеркнула, что предлагаемые к обмену земельные участки не имеют расположенных на них объектов недвижимого имущества.

Комитет рекомендовал внести данный вопрос в дополнительную повестку дня очередной сессии гордумы, которая состоится 12 февраля.

Теги: #школа #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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