Общество

Иммунолог дал советы тем, кто не болел коронавирусом

Человека, который не переболел коронавирусом, без иммунитета к данной инфекции рискует пополнить статистику заболеваемости. Для защиты необходима вакцинация, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения», – сказал врач в эфире радио Sputnik.

Человеку, который не болел и у которого не выработался иммунитет против COVID, все так же нужно соблюдать меры предосторожности, отметил иммунолог.

«Если человек не заразился, значит, он делал все правильно и нужно просто дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности. Сейчас уровень заболеваемости не нулевой, он достаточно высокий, полностью каналы передачи коронавирусной инфекции не исчезли», – заметил Владимир Болибок.

По его мнению, какие-то особые ограничения для тех, кто не переболел и не привился от COVID, вряд ли появятся.

«Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. Например, прием на работу в определенные учреждения только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций. Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности», – полагает Владимир Болибок.