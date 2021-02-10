Общество

Платформу для голосования за объекты благоустройства запустили в России

В России запустили платформу для голосования за объекты благоустройства. Теперь каждый житель Псковской области старше 14 лет сможет голосовать за те объекты, которые, на его взгляд, необходимо благоустроить в первую очередь, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства, - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. - Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона».

Платформа единая для всей страны, где каждый посетитель выбирает свой регион и голосует за один из предложенных вариантов. Зарегистрироваться для голосования можно будет с помощью Госуслуг или по номеру телефона. Как пояснил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, это необходимо, чтобы исключить накрутки голосов. «Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через Госуслуги – самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов», - сказал он.

Платформа для голосования еще находится в стадии доработки, сейчас идет ее наполнение информацией. Само голосование стартует 26 апреля.